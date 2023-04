"Hartz und herzlich"-Elvis: Jetzt platzt ihm der Kragen!

In der RTL 2-Sendung "Hartz und herzlich" hat sich Benz-Baracken-Bewohner Elvis zu einem wahren Zuschauerliebling gemausert. So sehr, dass der 8-Fach-Papa sogar neben seinen Auftritten bei "Hartz und herzlich" seine eigene Sendung auf Facebook bekommen hat. Bei "Einfach Elvis" plauderte der TV-Star jetzt aus dem Nähkästchen - er will sich Anfeindungen im Netz nicht mehr gefallen lassen und spricht Klartext.