Heidi Klum: Erwischt im Arm von Bills Freund!

14 Jahre nachdem Adam Lambert bei "American Idol" mit Simon Cowell in der Jury teilgenommen hat, performte der Sänger nun erstmals wieder vor dem Kult-Juror. Für das "America's Got Talent"-Spin-off "AGT: All-Stars", bei dem auch Heidi Klum mit von der Partie ist, sang der Popstar seine Version von Sias Hit-Single “Chandelier". Was eine schöne Reunion, nicht nur für Adam, sondern allen Anscheins nach auch für Heidi Klum.

Auch interessant:

Auch "Germany's Next Topmodel" ist mit der Modelmama in der Jury wieder in die nächste Runde gegangen. Die erfolgreichsten Gewinnerinnen der Model-Castingshow haben wir im Video für dich zusammengefasst: