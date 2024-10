Heidi Klum: "Es wird außerirdisch" - Das verrät sie über ihr geheimes Halloween-Kostüm

Was für ein Kostüm können wir dieses Jahr von der Halloween-Ikone erwarten? Auch wenn der endgültige Look eine Überraschung bleiben soll, hat Heidi erste Hinweise gegeben: "Es wird außerirdisch", verriet sie dem US-Portal "Today". "Und es wird wieder eine Menge Prothesen geben. Ich kriege schon beim Gedanken daran Platzangst", teilt die 51-Jährige ihre größte Angst. "Ich möchte nicht in einem meiner Kostüme sterben", sagt sie scherzhaft mit Blick auf ihre letzten Kostüme, die ihre Haut fast vollständig bedeckten.