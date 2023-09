Heidi Klum: Überraschende News! Sie hat es wieder getan

Obwohl Heidi Klum für ihren Song "Chai Tea with Heidi", den sie gemeinsam mit Rapper Snoop Dogg aufnahm, von einigen Kritikern in der Luft zerrissen wurde, kann und will sie es nicht sein lassen. Die "GNTM"-Chefin rief auf Instagram nun zu einer Fragerunde auf, in der sie ihre Fans prompt auf ihre weiteren Musik-Pläne ansprachen. Auf die Frage, ob sie nochmal einen Song aufnehmen wird, antwortet sie voller Vorfreude zu Deutsch: