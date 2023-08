Heidi Klum & Bill Kaulitz: Jetzt macht er ihre Liebe offiziell!

Heidi Klum

Alle Ex-Männer & Ex-Freunde des Topmodels auf einen Blick

Was für eine Frau! Heidi Klum hat schon so einiges in ihrem Leben erreicht und erlebt. Das Liebesleben des Models ist dabei nie zu kurz gekommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Liste der verflossenen Männer etwas länger ist! Wir zeigen euch alle Ex-Männer und Ex-Freunde von Heidi Klum: