Heike Maurer: Psycho-Terror in der Ehe! So geht es der Lotto-Fee heute

Die Scheidung ist inzwischen durch und ihr Zuhause auf Mallorca tut Heike Maurer sichtlich gut. So verriet die ehemalige Lotto-Fee, dass ihr neues Leben ein Sechser im Lotto ist! Bereits kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann Ralf Immel hatte Heike Maurer ihre Wohnung in Frankfurt verkauft. Sie riss alle Zelte ab und zog auf die traumhafte Baleareninsel Mallorca. Hier kaufte sich Heike Maurer ein Haus und genießt das spanische Leben in vollen Zügen. „Wunderbar freundliche Menschen mit Lächeln im Gesicht. Das ist sooo schön. Klar, ich muss mich noch an die spanische Geschwindigkeit gewöhnen, alles dauert länger, aber die Leute sind so zuvorkommend“, erklärt sie „Bild“ im Januar 2021.Neben jede Menge Sport stehen aktuell ein Spanischkurs und Flamenco-Stunden auf der Tagesordnung. Einzig Ehemann Nummer fünf fehlt Heike Maurer derzeit noch zum großen Glück! Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß, ob der Traummann bereits bei "Promi Big Brother" wartet...

