Heino ohne Brille: So gut sah der Volksmusiker früher aus

Seit über 50 Jahren hat Volksmusiker Heino seine dunkle Sonnenbrille in der Öffentlichkeit nicht mehr abgenommen. Über 25 Exemplare zieren mittlerweile seinen Fundus im heimischen Kurhaus in Bad Münstereifel. Doch trug Heino die Brille früher auch schon? Alte Aufnahmen belegen, als Heinz Georg Kramm in den 60er Jahren seine vielversprechende Karriere in der Volksmusik begann, stand er noch ohne Brille auf der Bühne. Einzig seine rockige Lederjacke und seine blonde Föhnwelle trug er damals schon stolz zur Schau. Mit seinen hellen Haaren und den blauen Augen war der damals 22-Jährige ein echter Frauenschwarm.