Kaum hat er sein neues Heim betreten, geht es auch schon richtig zur Sache. Der aktuelle Trailer zu den kommenden Folgen zeigt erste heiße Annäherungen: Jimi Blue ist auf Tuchfühlung mit einer dunkelhaarigen Kandidatin zu sehen. Schnell schießen die Spekulationen ins Kraut – handelt es sich dabei etwa um die 26-jährige Henna? Die Ähnlichkeit zwischen ihr und der Dame aus dem Trailer ist jedenfalls auffällig. Wer tatsächlich als Erste Jimi Blues Herz (und Küsse) erobern kann, bleibt allerdings bis zur Ausstrahlung der nächsten Episoden spannend.