Heiße Küsse und Promi-Wirbel: Jimi Blue zieht ins „AYTO“-Haus ein!
© RTL / Johanna Bollmann
Promi-Alarm bei „Are You The One – Realitystars in Love“: Mit dem Einzug von Jimi Blue Ochsenknecht (33) erreicht das beliebte Dating-Format ein neues Level an Spannung, Drama und Flirtpotenzial. Fans der Sendung haben auf diesen Moment hingefiebert – nun ist er endlich da: Der „Wilde Kerle“-Star bezieht die berühmte Villa und sorgt bereits in den ersten Szenen für jede Menge Action.
Jimi Blue sorgt gleich beim Einzug für Aufregung
Seitdem bekannt wurde, dass ein Promi bei „AYTO VIP“ einzieht, brodelte die Gerüchteküche, wann der Zuwachs endlich einzieht. In Folge zehn der aktuellen fünften Staffel wird das Geheimnis, zumindest für die Kandidaten, gelüftet: Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler und Musiker zieht in die Villa ein. Moderatorin Sophia Thomalla (35) betont: „So großen Besuch hatten wir bei ‚Are You The One‘ noch nie!“ Die Freude und Aufregung bei den anderen Realitystars ist deutlich spürbar.
Mit verschränkten Armen und einem breiten Grinsen am Strand, gibt Jimi Blue gleich zu Beginn der Show zu verstehen: Er ist bereit für das Abenteuer Liebe – und für jede Menge Wirbel im Haus.
Wer bekommt Jimi Blues ersten Kuss?
Kaum hat er sein neues Heim betreten, geht es auch schon richtig zur Sache. Der aktuelle Trailer zu den kommenden Folgen zeigt erste heiße Annäherungen: Jimi Blue ist auf Tuchfühlung mit einer dunkelhaarigen Kandidatin zu sehen. Schnell schießen die Spekulationen ins Kraut – handelt es sich dabei etwa um die 26-jährige Henna? Die Ähnlichkeit zwischen ihr und der Dame aus dem Trailer ist jedenfalls auffällig. Wer tatsächlich als Erste Jimi Blues Herz (und Küsse) erobern kann, bleibt allerdings bis zur Ausstrahlung der nächsten Episoden spannend.
Mehr Männer als Frauen: Wer geht leer aus?
Mit Jimi Blues Einzug wird die Harmonie im „AYTO“-Haus kräftig auf den Kopf gestellt. Schon vorher war das Kräfteverhältnis alles andere als ausgeglichen: Elf Männer versuchen bei zehn Frauen ihr „Perfect Match” zu finden – und damit auch das heiß begehrte Preisgeld zu gewinnen. Wer am Ende sein passendes Gegenstück nicht finden sollte, geht sprichwörtlich mit leeren Händen nach Hause. Durch den prominenten Neuzugang spitzt sich die Lage weiter zu: Plötzlich schweben gleich zwei Männer in Gefahr, aus dem Liebeskarussell zu fliegen und am Ende ganz ohne Gewinn dazustehen.
Warum sorgt Jimi Blue für so viel Aufsehen?
Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht nur wegen seiner berühmten Familie (Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht), sondern auch durch zahlreiche eigene Erfolge ein echter Promi. Ob Filme, Musik, Reality-TV oder Social Media – der 33-Jährige ist ein echtes Multitalent und weiß, wie man für Schlagzeilen sorgt.
AYTO mit Jimi Blue: Zwischen Herzklopfen und Drama
Mit dem prominenten Neuzugang dürften die nächsten Folgen der Kuppelshow noch spannender und emotionaler werden: Heiße Flirts, knisternde Szenen und jede Menge Konkurrenzkampf stehen auf dem Programm.
Ob Jimi Blue sein Perfect Match findet? Und wen er diesmal mit seinen legendären Küssen bezirzt? Das bleibt abzuwarten – Fans dürfen sich aber schon jetzt auf neue Höhepunkte und ordentlich Promi-Wirbel im AYTO-Haus freuen.
RTL+