Helene Fischer: Ärger in der Nachbarschaft!

Über ihr Haus am Ammersee lässt Helene Fischer kaum etwas an die Öffentlichkeit durchsickern. Zuerst hieß es sogar, die Schlagersängerin hätte ihre kleine Tochter Nala dort als Hausgeburt zur Welt gebracht, was sich am Ende jedoch als Unwahrheit herausgestellt hat. Doch nicht nur Helene hat sich den idyllischen Ort am Wasser als Zuhause ausgesucht, auch Thomas Gottschalk besaß bereits ein Anwesen am Ammersee. Was jetzt jedoch damit geschah, passt ihm so gar nicht in den Kragen!