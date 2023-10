Helene Fischer: Dunkle Wolken über ihrem Glück! Verliert sie jetzt alles?

Was viele nicht wissen: Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin wollte erst überhaupt keinen Schlager singen. "Als Helene Fischer von ihrer großen Chance erfuhr, brach sie in Tränen aus. Nicht vor Freude, sondern aus Unsicherheit und vielleicht auch aus Furcht", schreibt Conrad Lerchenfeldt in seiner Biografie "Immer ist es Liebe, die gewinnt" über die damals 20-jährige Absolventin der "Stage & Musical School" in Frankfurt. Die junge Frau träumte davon, Popmusik zu machen. So wie ihr großes Idol Céline Dion. Doch sie gab schweren Herzens nach – der Beginn ihres Riesenerfolgs. Trotzdem: Noch heute würde sie gerne einmal mit ihrem Vorbild singen. "Ich habe ihre Show in Las Vegas besucht und kurz mit ihr gesprochen. Mit ihrer Stimme bin ich groß geworden", schwärmte die 39-Jährige kürzlich.

Ihre eigene "Rausch"-Tour endete gerade – ausgerechnet in Frankfurt, dem Ort, wo sich damals ihr weiteres Leben entschieden hatte. Aber auf den Bühnen-Rausch folgt bei vielen Künstlern ein großes Loch. Helene wird in der Tournee-Pause viel Zeit zum Nachdenken haben – über ihre Vergangenheit, ihre geplatzten Träume, und genauso über ihre Zukunft. Wie soll es für sie privat weitergehen? Nächstes Jahr feiert die Sängerin ihren 40. Geburtstag. Eine magische Zahl, vor allem für Frauen. Das Ticken der biologischen Uhr wird immer lauter. Aber: Will sie wieder mit ihren Konzerten die Hallen füllen, die Massen begeistern, oder noch einmal ein Baby in den Armen halten? "Ich bin ein Familienmensch", verriet sie. "Das ist das Schönste auf der ganzen Welt! Kinder sind das Wundervollste." Das Schicksal wiederholt sich, wieder steht sie am Scheideweg: diesmal nicht Pop oder Schlager, sondern Karriere oder ein zweites Kind. Hört Helene auf ihren Kopf oder endlich auf ihr Herz?

Ein Tränen-Drama ist da quasi vorprogrammiert. Verspielt sie nun alles, weil sie "falsch" abbiegt? Diese Entscheidung kann ihr niemand abnehmen, nicht einmal ihr geliebter Thomas. Ein weises Sprichwort besagt: "Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen."