Helene Fischer & Florian Silbereisen: Geplatzte Hochzeit! Jetzt packt Floris Vater aus

Doch alles kam anders! "Es sind junge Menschen, was will man da machen?", sagt der Bayer laut "Das Neue Blatt" und versucht zu beschwichtigen: "Es passiert tausend Mal. Aber natürlich bin ich traurig wegen Helene." Die Sängerin hatte die Herzen der Familie im Sturm erobert. "Sie war so ein liebes Mädel, sie war oft da, sehr bodenständig, lieb, nett. Wir saßen im Garten, hatten viel Spaß. Nun ist sie weg. Es ist schon schade …", erzählt Papa Silbereisen. Er hatte fest damit gerechnet, dass Flori die Sängerin zu seiner Schwiegertochter machen würde. "Mit Helene war er zehn Jahre zusammen, da dachte ich schon, dass die beiden werden."