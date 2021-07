Vom Landschaftsgärtner über Tierpfleger bis hin zum Polsterer, es gibt wohl keinen Job auf diesem Planeten, den Helge Schneider noch nicht gemacht hat! Die Musik wurde dem gebürtigen Mühlheimer zwar in die Wiege gelegt, doch nach dem Schulschmiss musste erstmal Geld her. So absolvierte der damals 16-Jährige eine Ausbildung zum Bauzeichner.