Herzogin Camilla: Familien-Tragödie! Sie fanden ihn tot im Hotelzimmer

Diese Nachrichten waren ein Schock für das britische Königshaus! Der Cousin von Herzogin Camilla wurde jetzt tot in einem Hotelzimmer im noblen Londoner Stadtteil Marylebone aufgefunden. Das berichtete jetzt die britische Zeitung "Daily Mail". Zugetragen hatte sich all das angeblich bereits schon vergangene Woche, nachdem Charles Villiers nur einen Tag zuvor in das Hotel eincheckte.

Zu den genauen Hintergründen gaben die Angehörigen des 59-Jährigen noch kein offizielles Statement ab, jedoch gehe man derzeit von einem Suizid aus. Auch von finanziellen Problemen des Cousins der Herzogin sei die Rede. Hinzu komme noch der Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Emma Villiers, der noch immer, 10 Jahre nach der Trennung, in vollem Gange war, heißt es. Seit 2014 gingen die Ex-Eheleute sogar gerichtlich gegeneinander vor.

