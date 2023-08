Herzogin Meghan: Jetzt reißt sie Harrys alte Wunden wieder auf

Seit Jahren kopiert Meghan die Outfits der Prinzessin der Herzen und trägt beinahe täglich ihre Schmuckstücke. Sie will unbedingt genauso beliebt sein wie die Mutter von Harry. Deshalb tut sie alles, um Diana ähnlich zu sein. Und nun will die Herzogin sogar den Nachnamen der Prinzessin stehlen. Immerhin hat sie mit "Windsor" nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Deshalb will sie sich in "Spencer" umbenennen, heißt es aus Kalifornien. Um mit diesem Namen jede Menge Geld zu scheffeln, versteht sich.

Nur eine Sache hat Meghan nicht kapiert: Die Menschen verehren die Prinzessin fast 26 Jahre nach ihrem Tod nicht wegen ihres teuren Schmucks, ihrer tollen Outfits oder ihres Namens. Sondern sie lieben Diana wegen ihres großen Herzens.