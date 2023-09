Herzogin Sarah nach Freuden-Botschaft: Macht ihr Prinz Andrew nun alles kaputt?

Es war ein Schock, als Fergie enthüllte: "Ja, ich habe Brustkrebs." Doch so furchtbar diese Diagnose auch war – die Krankheit hat die Herzogin positiv verändert.

"Es ist eine Herausforderung, sich mit seinem neuen Ich anzufreunden", gesteht sie laut "Das Neue Blatt". "Aber ich hatte Glück und bin sehr dankbar." Milder, nicht mehr so berechnend – so wirkt Fergie. Das ist auch Charles nicht entgangen. Er lud sie sogar ein, mit der Familie Weihnachten zu verbringen! Royal-Kennerin Jennie Bond: "Charles zeigt, dass er sie als Teil der Familie akzeptiert und begonnen hat, sie in Familienfeiern einzubeziehen."

Einer, der auch wieder Anschluss will, ist Prinz Andrew. Kaum erfuhr er von der Einladung, heftete er sich wie altes Kaugummi an Fergies Fersen. Doch ihn will seit dem Missbrauchsskandal eigentlich niemand dabeihaben. Wenn Fergie zurück in die Familie möchte, muss sie Altlasten wie ihren Ex endgültig loswerden...