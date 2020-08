Ikke Hüftgold: Sind seine Haare echt oder trägt er eine Perücke?

Kein Wunder, denn hinter der sorgfältig erarbeiteten Fassade, versteckt sich in Wirklichkeit ein ganz normaler Kerl aus Limburg an der Lahn. Eigentlich arbeitete Ikke Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, in seinem eigenem Gartenbaubetrieb. Doch 2009 nahm sein geordnetes Leben eine krasse Wendung. Durch eine zufällige Wette entdeckte der damals 33-Jährige sein Talent für das Singen von Partyschlagern. Kurze Zeit später eroberte er mit seinem Hit „Saufen ist Scheiße, doch wir machen's trotzdem“ schon die Herzen der Ballermann-Besucher im Bierkönig. Seine 150 Auftritte jährlich absolviert Ikke Hüftgold heute stets im roten Trainingsanzug, mit erhobenem Mittelfinger und natürlich seiner zotteligen Perücke auf dem Kopf. Seine erschaffene Bühnen-Figur bezeichnet er selbst als Kunstfigur, die er privat schnell hinter sich lässt.