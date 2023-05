Inka Bause: "Bauer sucht Frau"-Aus! Sie sagt Lebewohl vom TV-Format

"Ich töne seit 20 Jahren von Rente", lacht Inka Bause in dem Podcast "Ostbrosche", "erst wollte ich mit 40 Jahren nicht mehr arbeiten, dann mit 50 Jahren – und jetzt sag ich, bis 60 würde ich aber noch gern." Und dann ist Schluss mit lustig? Keine "Bauer sucht Frau"-Show mehr, keine Konzerte? Ja, Inka meint das ernst. "Natürlich habe ich das in meinem Handy stehen, dass ich 2028 aufhören möchte", beteuert sie. Allerdings wird Inka Bause auch nicht müde, zu betonen, wie viel Spaß ihr die Arbeit bereitet. Sie liebt ihren Job! Und warum sollte das in fünf Jahren anders sein. Die 54-Jährige erfreut sich bester Gesundheit, stellt mit ihrem übersprühenden Charme und ihrer Lebenslust so manche Zwanzigjährige in den Schatten. Wetten, dass Inka sich ihren Abschied noch mal überlegt?

Auch interessant