Jana Ina Zarrella: Todesangst! Große Sorge um ihre Familie

So hat Jana Ina Zarrella ihre brasilianische Heimat noch nie gesehen. Die nicht endenden Regenmassen haben in Brasilien für meterhohe Überschwemmungen gesorgt - besonders betroffen? Ihre Heimatstadt Petrópolis. In ihrer Instagram Story meldete sich die Moderatorin nun zu Wort und teilte schreckliche Bilder von der Umweltkatastrophe in der Stadt, in der ihre brasilianische Familie immer noch lebt. Die Wassermassen reißen alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest ist und zerstören damit ganze Existenzen, der ohnehin armen Bevölkerung. Das berichtet die zweifach Mama nun sichtlich mitgenommen ihrer Community.