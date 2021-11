Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Unerwartete Trennung! Die Koffer sind bereits gepackt!

"Man sollte nicht zu lange darauf warten, dort zu wohnen, wo man glücklich ist", erklärt Janni nun im Interview mit der "Mallorca Zeitung". Und auch Ehemann Peer hat etwas zu ihrem neuen Heimatziel zu sagen: "Wir waren immer mal wieder auf Mallorca, haben hier Zeit verbracht und jetzt entschieden, dass es für uns zum Leben der schönste Ort der Welt ist." Das Paar ist der Meinung, dass Mallorca genau die Attribute mitbringt, die sie als Familie zum Glücklichsein brauchen : "Meer, ganzjährig sonniges Klima, Nähe zu Deutschland, eine gute Anbindung an eine größere Stadt wie Palma mit entsprechend kulturellem Angebot, unberührte Natur und Orte, an denen man mit Eseln und Katzen auf seiner Finca leben kann." Da Janni auf Fuerteventura aufgewachsen ist, hat sie auch mit der Sprache kein Problem: "Ich bin auf eine spanische Schule gegangen und spreche Spanisch. Glücklicherweise sind unsere Kinder auch in einem Alter, in dem es ihnen noch nicht schwerfällt, eine neue Sprache zu lernen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Janni und Peer in ihrer neuen Heimat wohl fühlen...