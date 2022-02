Serkan Yavuz: Das hat er sich wirklich von Carina Spack erhofft!

Dass das Thema Carina für Serkan nun wirklich abgeschlossen ist, bekommt die Blondine von Anfang an zu spüren. Bereits in der ersten Folge hat Serkan ihr kein einziges Wort zu sagen und behandelt sie wie Luft. Das ist wohl nicht nur der Tatsache geschuldet, dass er Carina vorwirft, ihn während ihrer einjährigen Beziehung nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" zu betrügen, viel mehr hat da gewiss auch seine neue Freundin Samira Klampfl ihre Finger im Spiel. Klar, dass er seiner schwangere Freundin nicht unnötig Grund zur Sorge geben will, da ignoriert Serkan seine Ex Carina lieber komplett. Jetzt stellt er gegenüber Promiflash klar, was er sich als einziges von Carina für die Show erhofft hat: