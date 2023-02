Jenny Frankhauser: Nach neuem Drama um Mama Iris Klein - Wird ihr nun alles zu viel?

Wie sehr nimmt sie die Trennung von Iris Klein und Stiefpapa Peter Klein wirklich mit? Jenny Frankhauser bezog nach dem Fremdgeh-Skandal mehrfach Stellung und nannte Yvonne und Peter sogar "zwei Ehrenlose". Doch nachdem Löwen-Mama Iris nun noch einmal Öl ins Feuer goss und in ihrer Story verkündete, dass Peter "gar keine Kinder mehr machen" konnte und damit ein Thema öffentlich ansprach, was in Peters Augen, wie er später in seiner Instagram Story verriet, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, scheint nun auch Jenny erst einmal Abstand zu brauchen.

In ihrer Instagram-Story dürfen sich Fans der Neu-Mama eigentlich täglich über Updates aus Jennys Leben freuen. Doch nach den neusten Vorkommnissen zieht die einstige Dschungelkönigin nun die Reißleine und lässt verlauten: "Heute ist hier Sendepause". Ob sie sich heute ihrem kleinen Sohn Damian widmen will oder ihr das ganze öffentliche Drama ihrer Mutter sowie Yvonne und Peter zu viel wurde, weiß nur Jenny selbst.

