Jörg Pilawa: Ehefrau weg, Firma weg

Nach der Trennung 2022 von seiner Irina – nach 16 Jahren Ehe – ging für Jörg alles ganz schnell: raus aus der gemeinsamen Villa und rein ins Single-Leben. Kein Familientrubel mehr, keine Frau mehr an seiner Seite! Seine Ex hingegen fand in Unternehmer Thomas Tetzlaff längst wieder eine neue Liebe. Autsch! Und was kaum einer wusste: Zu jener Zeit wurde auch seine Hamburger Produktionsfirma "Herr P." aufgelöst. Für den erfolgsverwöhnten Pilawa keine leichte Situation!

Zudem musste der Entertainer seit dem Sender-Wechsel zu Sat.1 jüngst einige Tiefschläge im TV hinnehmen! Offenbar schalteten bei seinen Shows, wie z.B. "Zurück in die Schule" zu wenig Zuschauer ein. Armer Jörg! Aber jetzt den Kopf in den Sand stecken? Nein! Er will Stück für Stück sein Leben wieder in den Griff bekommen …

