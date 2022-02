"Kampf der Realitystars": Krieg unter Palmen! Mega-Zoff im Paradies

Die Dreharbeiten in Thailand laufen schon – doch welche „Promis“ im Kampf um den Titel und 50 000 Euro gegeneinander antreten, war lange unklar. Jetzt hat RTLZWEI das Geheimnis gelüftet. Und sofort ist klar: In Staffel drei dürfte das Zoff-o-Meter ruckzuck im roten Bereich landen, und zwar vor allem bei den Ladys! Denn mit an Bord sind nahezu alle Super-Zicken, die durchs Trash-Universum kreisen – von Yeliz Koc über Elena Miras, Tessa Bergmeier, Nina Kristin Fiutak bis hin zu Chethrin Schulze …