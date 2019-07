Kaya Yanar und Josephine Rosen: Erst die Hochzeit, jetzt das Kind?

Mit der mehrfach ausgezeichneten Sat.1-Comedysendung „Was guckst du?!“ gelang dem Komiker 2001 der deutschlandweite Durchbruch. Nahezu 20 Jahre später gleicht schon ein Supermarkteinkauf einer Autogrammstunde, denn Kaja Yanar bleibt nirgends unentdeckt. Nicht zuletzt wegen des gewaltigen Medienrummels entschied sich der Deutsch-Türke 2012 für einen Umzug auf neutralen Boden. Die Schweiz wurde zur Wahlheimat des gebürtigen Frankfurters, denn der -Star Kaya Yanar verliebte sich in eine Einheimische. Seine Freundin Josephine Rosen ist waschechte Schweizerin und seit kurzem sogar Kaya Yanars Ehefrau.

Kaya Yanar: „Ich bin ein großer Fan meiner Freundin!“

Als „echte Schweizer Diplomatin“ beschreibt Kaya Yanar seine frischgebackene Ehefrau Josephine Rosen, und damit als perfekten Gegenpol zu seinem „türkischen Temperament“. Erst 2018 gaben sich die beiden Verliebten nach sieben Jahren Beziehung das Ja-Wort. Geheiratet wurde ganz im Stillen in der Schweiz, erst im März 2019 verrät der Comedian bei Markus Lanz: „Ja, ich bin verheiratet. Ich habe tatsächlich nicht heimlich geheiratet, ich habe es nur niemandem gesagt.“

Nach wie vor sind die beiden Turteltauben , denn auch nach der Eheschließung spricht Kaya Yanar in höchsten Tönen von seiner Frau Josephine. Bei einem Besuch in der „NDR-Talkshow“ schwärmt der sympathische Fernsehmoderator und Komiker: „Ich bin ein großer Fan meiner Freundin. Ich finde sie großartig. Sie ist auch klüger als ich, sie ist scharfsinniger und sie hat ein fotografisches Gedächtnis.“

Kaya Yanars Geheimakte: Freundin Josephine Rosen

Wie bereits bei seiner Ex-Beziehung zu Schauspielkollegin Mirja Boes, hielt Kaya Yanar auch seine neue Liebe lange Zeit geheim. Erst 2013 äußerte er in einem Interview gegenüber „Bunte“, dass er in einer neuen Beziehung und sehr glücklich sei.“ Erst mit dem tödlichen Unglück seines Schwiegervaters bricht der Fernsehstar 2014 seine Gewohnheiten. Im Rahmen der Verleihung des Comedy-Preises dankt er nicht nur seiner Freundin vor Publikum, sondern gedenkt auch ihrem Vater Max.

Anders als der draufgängerische Bühnenstar hält sich Kaya Yanars Freundin Josephine Rosen lieber im Hintergrund. Doch alleine der Lebenswandel des Comedians offenbart einiges über seine neue Liebe. Zum Wohle der Tierwelt unterstützt Kaya Yanar seit einigen Jahren nicht nur die Tierschutzorganisation PETA, sondern verzichtet gemeinsam mit seiner Freundin als Veganer auf tierische Produkte. Für den in Antalya geborenen Türken sicherlich keine leichte Entscheidung.

Kaya Yanar und Freundin: Haus, Hochzeit und dann Katzen

Statt mit Kindern teilt das Paar ihr Haus am Ufer des Züricher Sees mit zwei Katzen. Dabei wünscht sich der gebürtige Deutsch-Türke sehnlichst eigenen Nachwuchs. Erst kürzlich veröffentlichte Kaya Yanar auf ein Foto mit einem sehr jungen Fan und kommentierte dieses herzergreifend mit „So einen hätte ich auch gerne.“ Ein offensichtlicher Hinweis an seine langjährige Freundin Josephine Rosen mit der er bereits seit 2012 Herz und Heim in der Schweiz teilt!

Laut der Schweizer Zeitung „Blick“ muss Kaya Yanar sich gar nicht mehr solange gedulden, denn das Pärchen arbeitet bereits fleißig an eigenem Nachwuchs. So verriet der Komiker bereits: „In den nächsten ein, zwei Jahren soll es so weit sein“. In der Schweiz fühlt sich der Deutsche mit türkischen Wurzeln zwar pudelwohl, doch erklärt er dem „NDR“ scherzhaft: „Wer weiß, ob ich meine eigenen Kinder verstehen werde!“

