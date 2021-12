Königin Silvia: Tochter Madeleine macht ihr das schönste Weihnachtsgeschenk!

Wie der Hof laut "Das neue Blatt" verriet, wird die Prinzessin dieses Jahr die Feiertage mit Ehemann Chris (47) und den Kindern in Schweden verbringen – und nicht in ihrer Wahlheimat Florida. Die Informations-Chefin teilte mit: "Die königliche Familie feiert Weihnachten im privaten Rahmen. Aber Prinzessin Madeleine hat vor, nach Hause zu kommen und mit ihrer Familie zu feiern, sie freut sich sehr darauf." Das Schönste: Bereits am 20. Dezember wird Madeleine mit ihren drei Kindern Weihnachtsbäume im Schloss entgegennehmen und somit auch drei Tage später an Silvias 78. Geburtstag anwesend sein.

Für Silvia, die eben nicht nur Königin, sondern auch Mama ist, geht somit ein Herzenswunsch in Erfüllung. Wegen der Corona-Pandemie konnte ihr Nesthäkchen vergangenes Jahr schon nicht die USA verlassen. Doch dieses Jahr werden auch die drei Enkelkinder Leonore (7), Nicolas (6) und Adrienne (3) unterm Weihnachtsbaum sitzen.