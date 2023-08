Konny & Manu Reimann: Nach der Trennung - Es herrscht Wut!

Manu lässt es sich so richtig gut gehen, während in ihrer Heimat Hawaii ein schlimmes Feuer wütet. Der Küstenort Lahaina ist komplett zerstört, hundert Häuser sind abgebrannt. Mittlerweile ist die die Zahl der Toten ist auf 67 gestiegen. Zwar sind die Reimanns nicht direkt betroffen, da sie auf Oahu leben, doch viele Fans hätten sich etwas mehr Mitgefühl von Manu gewünscht. "Es tut mir leid, aber was ist los auf Hawaii? Ist es nicht eure Heimat? Zum Glück ist euch nichts passiert, aber da hält man sich etwas zurück", findet eine Followerin. Eine andere schreibt: "Naja, bei jedem Besucher plakativ Blumengirlanden verteilen, aber dann, wenn eine solche Katastrophe den eigenen Staat betrifft, nicht ein einziges Wort dazu teilen... Hat ein Geschmäckle..." Bisher hat sich Manu nicht zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet.