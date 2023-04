Kronprinzessin Victoria & Prinz Daniel: Flucht aus dem Palast! Sie beginnen ein neues Leben

Nichts außer Bergen und Wäldern, so weit das Auge reicht. Die Luft ist herrlich frisch. Und das einzige Geräusch, was man hört, ist das Gezwitscher der Vögel. Hier, mitten in der Natur, finden Victoria und Daniel neue Kraft. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Estelle und Oscar sollen sie in eine einsame Berghütte in der Provinz Jämtland geflohen sein.