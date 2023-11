Laura Maria Rypa: Pietro ist sprachlos! So viel Geld gibt sie im Monat aus

Es ist kein Geheimnis, dass das Konto von Pietro Lombardi prall gefüllt ist. Seit er sich 2011 den "DSDS"-Sieg gesichert hat, läuft es in seiner Karriere richtig rund. Neue Songs, eigene Produkte, Konzerte... Der Sänger weiß, wie man neues Geld in die Kassen spült. Auch seine Verlobte Laura Maria Rypa hat sich in letzter Zeit wohl ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Für Werbedeals wird man nämlich sehr gut bezahlt...