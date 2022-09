Laura Müller & Jan Böhmermann: Enthüllt! So bekam er sie nun für Geld

Für seinen Podcast "Fest & Flauschig", den Jan Böhmermann gemeinsam mit Olli Schulz aufzeichnet, hat sich der Entertainer nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass Laura Müller für einen kleinen Nebenverdienst im Netz so einiges anbietet - seien es anzügliche Fotos auf der Erotik-Plattform OnlyFans oder auch teure Grußbotschaften auf der Plattform memmo.me. Letzteres nutze Jan Böhmermann nun aus, um sich einen Scherz mit der Influencerin zu erlauben.

Der Fernsehmoderator bestellte bei der 22-Jährigen jetzt eine motivierende Grußbotschaft für seine Podcast-Kollegen und spielte sie ihm bei der Live-Aufnahme in Berlin direkt vor. Die Frau von Michael Wendler gab alles, um in der Video-Botschaft aufmunternden Worte zu finden. So fielen unter Anderem Sätze wie "Lass den Kopf nicht hängen" und "Bleib positiv und lass dich nicht runterziehen", die bei dem Live-Publikum für ordentlich Gelächter sorgten. Auch Olli Schulz zeigte sich am Ende peinlich berührt und gab zu: "Ich bin gerührt". Da scheint Laura wohl nicht gewusst zu haben, um welch einen Kunden es sich bei diesem Zusatzverdienst gehandelt hat.

