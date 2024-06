Laura Wontorra: Klare Show-Absage! "Mache ich nicht"

In der neusten Folge des "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" ließ Laura Wontorra jetzt durchsickern, dass RTL sie schon des Öfteren bei einer der beliebtesten Shows des Senders dabei haben wollte – "'Lets Dance'! Die fragen jedes Jahr wieder und ich sage immer: Mache ich nicht", betonte die Moderatorin jetzt bestimmt. Doch warum kann sie sich eine Teilnahme an dem Tanz-Format ihres Senders nicht vorstellen? Auch das verriet sie im Anschluss direkt: "Ich für meinen Teil sehe mich als Sportjournalistin und interviewe zum Beispiel den Bundestrainer. Einen Tag vorher will ich dann nicht in einem knappen Kleid übers Parkett gewedelt worden sein."

Scheinbar kommt es Laura nicht in den Sinn, in die Fußstapfen ihrer Sportjournalisten-Kollegin Jana Wosnitza (30) zu treten, die in diesem Jahr Teilnehmerin in der RTL-Tanzshow war. Bleibt abzuwarten, ob sich ihre Meinung zu "Let's Dance" noch einmal ändern wird. Denn eins ist klar, eigentlich schreckt die Moderatorin vor keiner Herausforderung zurück.

7 spannende Fakten über Laura Wontorra erfährst du im Video: