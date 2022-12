Lavinia Wollny: Große Sorge! Hat sie eine Risikoschwangerschaft?

Jetzt muss sich Lavinia Wollny harter Kritik im Netz stellen. Der Grund? Viele Fans machen sich große Sorgen um die Tochter von Silvia Wollny. Da Lavinia ihre erste Tochter gerade erst im Februar per Kaiserschnitt zur Welt brachte, werden nun unter dem Baby-Posting auf Instagram viele besorgte Stimmen laut: "Da hat die Gynäkologin bestimmt in die Hände geklatscht. Aber nun gut, muss jeder für sich wissen..." oder "Sollte man aber nach einem Kaiserschnitt nicht mindestens ein Jahr warten, bis wann wieder schwanger werden darf?" lauten nur ein paar der Kommentare ihrer besorgten Fans.

Hat die 23-Jährige unter diesen Umständen wirklich eine Risikoschwangerschaft? Andere Nutzer der Social Media-Plattform stärken Lavinia Wollny nach dieser Kritik nun den Rücken: "Alle, die hier dummes Zeug schreiben: Schämt euch! Jeder so wie er möchte und will...". Am Ende zählt nur, dass Mutter und Kind glücklich und zufrieden sind.

