Lena Gercke: Intimes Schwangerschafts-Update!

So groß ist ihre süße Kugel schon! Model Lena Gercke befindet sich in freudiger Erwartung und kann es kaum erwarten ihr zweites Baby endlich in den Armen zu halten. Die 34-Jährige ist eigentlich nicht dafür bekannt, ihr Privatleben an die große Glocke zu hängen, jedoch präsentiert sie sich nun ungewöhnlich offen im Netz. Sie nimmt ihre Community auf Instagram ganz intim mit zu einem Frauenarztbesuch und gewährt dabei einen Blick auf ihren wachsenden Baby-Bauch.