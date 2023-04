"Let’s Dance": Große Gefühle hinter den Kulissen! Jetzt kommt alles raus

Nun wurde der Südafrikanerin eine große Ehre zuteil: Sie wurde zum Staatsbankett von König Charles höchstpersönlich eingeladen! Denn er und seine Gemahlin Camilla sind begeisterte Tänzer und große Fans der britischen Version von Let’s Dance, Strictly Come Dancing. Dort sitzt Motsi ebenfalls in der Jury.

Aber auch bei den Männern stehen große Gefühle hoch im Kurs: So trat Moderator Daniel Hartwich für sein Familienglück vergangenes Jahr kürzer, stieg 2022 nach neun Jahren beim Dschungelcamp als Moderator neben Sonja Zietlow aus. Als Nachfolger kam Jan Köppen. Er war es auch, der Daniel beim Sender RTL schon mehrere Male bei Ausfällen vertrat – wie bei Let’s Dance. Jan scherzte einmal: "Ich gewöhne mich langsam dran." Auweia – ersetzt er Daniel nun auch noch bei Let’s Dance? Denn schon beim Supertalent wurde Hartwich vor knapp zwei Jahren ausgetauscht – mit der Begründung, das Format solle neu erfunden werden. Nicht, dass ihm nun nach all den Jahren das gleiche Schicksal in der Tanzsendung droht, wenn Jan ihm auf den Fersen ist …

Turbulente Zeiten haben auch die Profitänzer Renata und Valentin Lusin hinter sich: Renata erlitt vor einiger Zeit eine Fehlgeburt. Es folgten schlimme Albträume, sie war am Boden zerstört! Mittlerweile hat sie neue Kraft geschöpft: "Für mich ist es ganz wichtig, anderen Frauen Mut zu machen. Sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind!" Sie und ihr Mann schauen positiv in die Zukunft. "Wir geben jetzt erst recht nicht auf, wir kämpfen", erklärt sie. "Ich möchte keine negativen Gedanken haben, weil ich weiß, dass es klappen wird!"