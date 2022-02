"Let's Dance": Skandal hinter den Kulissen kurz vor Staffelbeginn!

Wenn die Scheinwerfer die Tanzfläche erleuchten, die Musik ertönt und die Kameras angehen, setzen alle ihr strahlendstes Lächeln auf! Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González begeistern mit guter Laune und sorgen mit knallharten Jury-Urteilen für Unterhaltung – doch hinter den "Let’s Dance"-Kulissen gibt es schon zu Beginn einen Riesen-Wirbel! Dieses Jahr macht eine echte Prinzessin mit: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist attraktiv, zierlich und blond – und passt somit perfekt ins Beuteschema von Llambi. Schon in vergangenen Staffeln bewertete das Jury-Urgestein optisch ähnliche Kandidatinnen auffallend gut. Das könnte ihn vielleicht letzten Endes seinen Platz am Pult kosten. Hinter den Kulissen wird gemunkelt, dass nach 15 Jahren das Konzept der Show samt ihren Gesichtern geändert werden soll. Müssen also auch Motsi und Jorge um ihre Stammplätze zittern?