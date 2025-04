Leyla Lahouar: "Streit"! Ist nun die Hochzeit in Gefahr?

Eine Hochzeit bedarf unglaublich viel Planung und Vorbereitung – vor allem, wenn man vor den Augen eines Millionen-Publikums im TV heiratet. Die Feierlichkeiten sowie auch die Hochzeitsplanung werden nicht nur live im Fernsehen, sondern auch in einer ganzen Doku gezeigt. Doch gerät Leyla und Mikes Glück genau deswegen nun ins Wanken?

In einer Fragerunde auf Instagram gab die "Promi Big Brother"-Gewinnerin jetzt Einblicke in die Vorbereitungen und beantwortete ihren Fans Fragen rund um das Thema Hochzeit. Dabei kam jetzt ans Licht, dass wohl doch nicht immer alles harmonisch zwischen Mike und Leyla verläuft. Vor allem eine Sache sorgte für Unstimmigkeiten: "Bei Mikes Anzug gab es sogar richtig Streit!", lässt die 28-Jährige durchsickern. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, bleibt aber erstmal geheim. "Ihr werdet dann alles in unserer Hochzeitsdoku sehen", teasert Leyla jedoch bereits an.