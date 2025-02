Lisha Savage: Mobbing? "Ihr seid Waschlappen!"

"Lisha zeigt schon in Folge 1 direkt, dass man sie in jedem Format canceln sollte", "Übelst, dass Mobberin Lisha dabei ist", "Lisha nervt mich schon in Folge 1. Warum gibt man ihr nach dem 'Sommerhaus' noch eine Plattform?" – so lauten einige der Kommentare auf dem Account von Joyn.

Doch Lisha will diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen und schlägt zurück. "Ich kann euch weichgespülten Affen nicht mehr ertragen", flucht sie in den Kommentaren. "Immer dieses Getue, als würdet ihr niemals streiten oder jemanden beleidigen", ergänzt sie und legt mit "Ihr Waschlappen" noch einmal nach.

Ein heftiger Sinneswandel, wie viele Zuschauer anmerken – insbesondere, da Lisha beim "Promibüßen" selbst eingeräumt hatte, dass sie ihre Wut nicht immer unter Kontrolle habe. Sie gelobte Besserung. Ob sie ihr Temperament in den weiteren Folgen in den Griff bekommt, bleibt abzuwarten ...