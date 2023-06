Loredana Wollny: Zuckersüßer Post sorgt für Wirbel!

Familie Wollny hat gerade erst einen gemeinsamen Ausflug in der Türkei gemacht. In ihrer Story postete Schwester Sarafina jetzt ein Bild, auf dem Loredana mit Cateleya und ihren Zwillingen Emory und Casey im Sand spielt. "Es war ein sehr schöner Tag am Strand heute", schwärmt die 28-Jährige. Das scheint Loredana genauso zu sehen und repostete den Beitrag stolz in ihrer Instagram-Story. Klar, dass die Fans bei diesem Anblick komplett aus dem Häuschen sind!