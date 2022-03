"Love Island"-Lara: Eifersuchts-Drama! Jetzt fährt sie die Krallen aus

Eigentlich hatte es nach dem Einzug in die Villa zwischen Lara und Nico schnell harmoniert - dachte zumindest Lara. Mit dem Einzug der neuen Granaten Jennifer und Sandrine hatte sich das Thema "Lara" für Nico dann jedoch schnell erledigt. Zu seinem Flirt mit Lara findet er klare Worte "Es passt nicht!”. Jetzt hat der 26-Jährige nur noch Augen für eine Kandidatin - Granate Jennifer. Schon kurz nachdem er die neuen Islanderinnen das erste Mal sah, markierte er direkt sein Revier mit den Worten "Ich will Jennifer" und geht sofort in die Offensive.

Klar, dass Ex-Flirt Lara da nicht begeistert ist, als sich Jennifer am nächsten Morgen, nach dem Einzug aller Kandidaten in die Villa, vertraut auf Nicos Schoß setzt. Die Brasilianerin kann ihre temperamentvolle Ader nicht mehr unterdrücken und es platzt aus ihr heraus: "Das war wie ein Schlag in meine Fresse. Er ist so ein Arschloch, er ist unreif, respektlos". Sie fühlt sich von Nico hintergangen und stellt den Saarländer zur Rede: