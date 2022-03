Love Island 2022: Alles anders! "Brotel" statt heißer 1. gemeinsamer Nacht

Da können sich die Islander die heiße erste gemeinsame Nacht wohl abschminken! In der diesjährigen Staffel "Love Island" müssen sich die Männer & Frauen in der Villa nicht wie gewohnt das Bett mit ihrem Couple direkt in der ersten Nacht teilen. Das verkündete Moderatorin Sylvie Meis nun kurz vor der eigentlichen ersten Paarungszeremonie: "Es sieht aus wie eine ganz normale Paarungszeremonie... oder doch nicht? Nein, ihr seid hier bei ‚Love Island‘ – nichts ist wie immer". Schock Nr. 2? Auch diese fällt dieses Mal weg!

Keine Paarungszeremonie - keine Couples! Das gab es noch nie. Die Kandidaten haben nur eine Chance bei den anderen Islandern in Erinnerung zu bleiben - die Single-Party am ersten Abend - bis die Männer ins "Brotel" und die Frauen in die "Girls-Villa" gehen. Dazu hat Sylvie jedoch eine weitere Hiobsbotschaft für die Kandidaten zu verkünden: