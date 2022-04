"Love Island": Zuschauer stellen klare Forderung an RTLZWEI

Dass es für Adriano noch nie für mehr als Freundschaft mit den Islanderinnen gereicht hat, finden auch weiteren Nutzer schade und kommentieren: "Ach meno, Adriano einfach schon wieder in der Friendzone". Da wird es wohl wirklich Zeit, dass mal eine Frau in die Villa zieht, die den sympathischen Stuttgarter nicht direkt als Freund abstempelt und er auch endlich seinen passenden Deckel findet. Vielleicht klappt es ja durch den Aufruf, den Adriano bereits im Interview in der Show starten durfte, in dem er sich eine Frau, die Interesse an ihm hätte, in die Villa wünschen durfte.

Die Zuschauer dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, wie Adrianos Reise bei "Love Island" weitergeht - täglich um 22:15 Uhr auf RTLZWEI.

