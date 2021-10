Maite Kelly: Ihr Ex-Mann macht ihr das Leben zur Hölle!

Doch heute sieht es anders aus. Die Sängerin gab gerade zu: "Ich habe drei Kinder! Und die erziehe ich alleine …" Und Florent? Dazu schweigt sie. Dabei war die Absprache nach der Trennung eine andere. Doch seit Maites Ex-Mann erneut Vater geworden ist – mit seiner neuen Liebe Kaone – scheint er seine Ex-Frau hängen zu lassen. Was zählt, ist seine neue Familie. Und wenn er sich doch kümmert, so wie zu Solenes Geburtstag, dann stellt er Maite als schlechte Mutter da.

Die Party für Solene war angeblich nur dank seiner neuen Frau ein voller Erfolg. "Mit viel Liebe hat Kaone alles vorbereitet und geplant. Danke, meine Liebste!" Für Maite kein nettes Wort, stattdessen Vorwürfe: "Solene ist in einem Alter, in dem Kinder selbst erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist", postet er auf seiner Internetseite. "Wir als Eltern machen es nur schwerer, da wir so damit beschäftigt sind, die Wahrheit zu verdrehen ...!"

Oh, bezichtigt er Maite der Lüge? Schon einmal ließ Florent zu, dass Kaone öffentlich andeutete, Maite würde schwindeln: "Florent könnte nie seine Frau betrügen", sagte Keona da. Sie deutet damit an, dass Maite am Ehe-Aus schuld sei – nicht Florent: "Die Zeit wird schon zeigen, wer aufrichtig lebt und wer nicht."

Die Situation nimmt Maite mit. Der Ex lässt sie allein, die Stiefmutter ihrer Kinder lästert über sie und nebenbei muss Maite Kinder und Karriere schaukeln – sie muss mit ihren Nerven am Ende sein!