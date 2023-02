Matthias Reim: Gekennzeichnet vom letzten Jahr! Er hat sich aufgegeben

"Ich möchte sterben wie Udo Jürgens", verriet Matthias Reim vor Kurzem in einem Interview. Die Schlager-Legende war 2014 bei einem Spaziergang in der Schweiz ganz plötzlich und überraschend zusammengebrochen. Im Alter von 80 Jahren starb Udo Jürgens an Herzversagen – für seine Familie und seine Fans bis heute ein Schock.

Die letzten kräftezehrenden Monate sind wohl nicht so ohne Weiteres an Reim vorbeigegangen Oder warum sonst beschäftigt der Musiker sich so mit dem Tod? Fair ist das seiner Familie gegenüber nicht. Für sie sollte Matthias Reim dringend auf sich achtgeben, positiv in die Zukunft schauen – und nicht düsteren Gedanken nachhängen. Seine Tochter Zoe feiert doch bald erst ihren ersten Geburtstag und auch seine Ehefrau Christin (33) will keine Witwe werden.

Trotzdem spinnt Matthias den Gedanken, sich ohne langes Leid und Schmerz von dieser Welt zu verabschieden, weiter. Allerdings soll ihn der Tod nicht bei einem Spaziergang in der Natur ereilen: "Auf meiner erfolgreichsten Tournee einfach umfallen – und weg sein."

