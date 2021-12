Matthias Schweighöfer: Trauriges Aus! Nun sagt er auf Nimmerwiedersehen

"Ich würde gern in Los Angeles leben", sagte Schweighöfer vor rund drei Jahren. "Ich bin einfach ein großer Amerika-Fan. Ich mag das Land, ich mag die Weite, und vor allem mag ich die Mentalität." Seitdem hat er hart daran gearbeitet, sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten einen Namen zu machen.

Für Netflix drehte er die Filme "Army of the Dead" und zuletzt "Army of Thieves" – und blieb nach dem Dreh offenbar direkt dort. Zumindest hält sich der Schauspieler mit seiner jungen Freundin Ruby O. Fee schon auffallend lange dort auf. Für die Promo tingelte er aktuell durch mehrere TV-Shows, saß sogar bei US-Talk-Legende Jimmy Fallon und Sängerin Kelly Clarkson auf dem Sofa, wo er mit Begeisterung empfangen wurde. Die Amerikaner lieben unseren Matthias!