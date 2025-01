Maurice Dziwak: Freundin Leandra spricht erstmals öffentlich!

Das Gespräch drehte sich auch um den Dschungelcamp-Konkurrenten Sam Dylan. Auf die Frage, ob Leandra den Unruhestifter als Schauspieler oder realen Charakter sehe, blieb sie vorsichtig. "Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Wenn Maurice oder so und er in einer Prüfung sind, ist das echt hart. Aber Sam weiß, was er tut. Er ist schon lange in der Branche und weiß, wie es funktioniert", so Leandra.

In ihrem ersten TV-Interview zeigte Leandra sich unterstützend für ihren Freund, der sich im Dschungelcamp die Krone holen möchte. Ob sie sich in Zukunft weiterhin der Öffentlichkeit zeigen wird, bleibt abzuwarten – genauso wie der weitere Verlauf von Maurice' Dschungel-Abenteuer. Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL.