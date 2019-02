Michael Schumacher

Schon seit Jahren wird in Rennfahrerkreisen vermutet, dass Ralf Schumacher schwul ist. Sein Spitzname in der Branche: „ Michael Schumachers Schwester“. Ralf Schumacher äußerte sich schon lange nicht mehr zu den hartnäckigen Gerüchten. Auch nicht, als erneut Fremdkuschel-Fotos seiner Frau und dem Rapper Marteria auftauchten. Die scheint Ralf Schumacher nicht mal überrascht zu haben. Fest steht: Irgendwas stimmt in der Beziehung zwischen Ralf und Cora Schumacher schon lange nicht mehr...