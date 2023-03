Michael Schumacher: Insider packt aus! "Er hat sich nie beklagt"

Formel 1-Renningenieur Rob Smedly arbeitete fast 11 Jahre für Ferrari. Dadurch konnte er auch Schumi besser kennenlernen. "Michael Schumacher hat sich nie beklagt, auch dann nicht, als er nicht gewinnen konnte, nicht einmal im privaten Rahmen. Er hat sich immer loyal vor sein Team gestellt", schwärmt Smedley jetzt im Podcast von Sky Sports F1. "Schumacher hat sich nie so verhalten, dass im Team ein Konflikt entstanden wäre. Natürlich hat er Schwierigkeiten offen angesprochen, aber das geschah immer in einer Art und Weise, die lösungsorientiert war. Er hatte komplettes Vertrauen in seine Techniker, und dieses Vertrauen half ihm dann in schwierigen Zeiten." Was für ein großes Kompliment!

