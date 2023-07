Michael Schumacher & Tommi Schmitt: Emotionale Beichte! "Irgendwie ist das schon fast Familie"

In der letzten Folge "Gemischtes Hack" vor der achtwöchigen Sommerpause ließen sich Comedian Felix Lobrecht und Tommi Schmitt etwas Besonderes für ihre Zuhörer einfallen. Ihre Rubrik "Fünf schnelle Fragen an..." wurde auf eine gesamte Folge ausgedehnt und die Fragen durften von der Community der beiden Erfolgs-Podcaster gestellt werden.

Eine Frage, die Tommi Schmitt an den "Sonne und Beton"-Autor Felix stellte, lautete: "Hast du ein familiäres Gefühl für irgendeine bekannte Person?". Um seinem Kollegen auf die Sprünge zu helfen, gab Tommi Schmitt ein Beispiel aus seinem eigenen Leben: "Ich hab das bei Michael Schumacher. (...) Bei Michael Schumacher denke ich immer, ich bin mit dem verwandt. Ich weiß nicht, wieso! Ich hab richtige Gefühle für den." Nanu! Mit dieser Männerliebe hat wohl niemand so recht gerechnet. Doch der ehemalige "Studio Schmitt"-Moderator verbindet sehr viel mit der Formel-1-Legende Michael Schumacher, wie er verrät: "Ich bin da früher aufgestanden für und so. Fand den immer sympathisch."