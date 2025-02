Mike Cees: In der Entzugsklinik! Ex Michelle bekommt Vollmacht

Trennung hin oder her – Reality-Star Mike Cees vertraut seiner Ex-Partnerin offenbar mehr als sich selbst. So sehr, dass er ihr eine Generalvollmacht ausgestellt hat! Damit darf Michelle wichtige Entscheidungen für ihn treffen, während er sich in einer Münchner Entzugsklinik auf den Kampf gegen seine Sucht konzentriert.

Seine Begründung: In ihrer gemeinsamen Zeit sei es ihm besser gegangen. "Ich glaube, dass sie das Beste für mich will. Ich habe ihr deshalb volle Kontrolle gegeben," erklärte er gegenüber "Bild".

Doch wer nun an ein mögliches Liebescomeback denkt, irrt. Michelle macht deutlich: "Ich habe diese Generalvollmacht unterschrieben, damit Mike eine Sicherheit hat, eine psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen und in die Entzugsklinik zu gehen."