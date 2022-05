Mimi Gwozdz: Bachelorette-Hammer! Verteilt sie nun die Rosen?

„Ich stelle mir die Erfahrung schon ganz toll vor, in der Position zu sein und die Rosen zu verteilen. [...] Also wenn die Anfrage irgendwann im Leben kommen sollte, ich Single wäre, ich Malio mitnehmen könnte (Wahrscheinlich, oder?) und auch alles andere in dem Moment dafür sprechen sollte – klare Sache“

Mimi Gwozdz