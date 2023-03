Natascha Ochsenknecht: Familien-Zoff! Ex Uwe lästert hinter ihrem Rücken

Doch, dass Uwe Ochsenknecht "Diese Ochsenknechts" guckt bedeutet nicht, dass er das Format gut heißt. Das äußerte er auch so in der Show "Inas Nacht" auf die Natascha in dem Teaser zur neuen Folge anspielt. Dort lästerte er nämlich ordentlich über seine Familie und die Serie: "Das hab ich schon seit der Scheidung gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen."

Zu viel für Ex Natascha Ochsenknecht, die prompt in die Familien WhatsApp-Gruppe schrieb, dass sie das respektlos finde. Auch Cheyenne schloss sich der Meinung ihrer Mutter an und verließ die gemeinsame Gruppe. Da scheint Uwe Ochsenknecht wohl einiges geradebiegen zu müssen.

Folge verpasst? Das Leben der Ochsenknechts kannst du bei "Diese Ochsenknechts" HIER mitverfolgen.*

Auch interessant:

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass es im Hause Ochsenknecht kracht. Wie sehr der Streit von Sohn Jimi Blue Ochsenknecht und Ex Yeliz Koc eskalierte, erfährst du im Video: